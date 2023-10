Altafini elogia Pioli: "Ha 'rifatto' il Milan. Può vincere la seconda stella"

Josè Altafini, ex attacante rossonero, è stato intervistato da QS in vista di Milan-Juventus, in quanto doppio ex della sfida di domenica sera. Queste le sue parole, di elogio, per Stefano Pioli: "Pioli ha il merito di aver 'rifatto' il Milan e negli ultimi anni sono rimasto impressionato dai rossoneri. Non giocano più con il ritmo che faceva venire il latte alle ginocchia, ora è aggressivo e più rapido. Ci sono claciatori molto bravi e la squadra può migliorare. E vincere la seconda stella".