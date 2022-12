Altafini ricorda Pelè: "Il più grande giocatore di tutti i tempi"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

José Altafini, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky ricordando Pelè: "Da quando esiste il calcio, lui è il più grande giocatore di tutti i tempi. Ognuno elegge il suo idolo, ma lui è stato il calcio, il più grande di tutti i tempi. Ha esordito con me, lui aveva 17 anni e io 19. Mi è dispiaciuto che i nostri due profili siano stati messi in competizione perché noi eravamo amici. Oggi è un giorno triste. Pelè era troppo grande, ha segnato più di mille gol e vinto tre Mondiali. Gli ho visto fare delle cose che nessuno può capire, io lo amavo".