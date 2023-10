Altafini sprona Leao: "Ha tanta classe. Non deve imitare Cristiano Ronaldo: deve puntare solo alla porta"

Josè Altafini, doppio ex di Milan e Juventus, è stato intervistato da QS questa mattina in vista del big match di domenica sera. Tra i tanti temi toccati anche quello su Rafael Leao di cui ha parlato così: "Leao vuol dire tanta classe e tanti gol. Non deve però imitare Cristiano Ronaldo ma puntare solo alla porta, come fa Osimhen. E poi ha accanto Giroud..."