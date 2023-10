Altafini su Leao: "Fa la differenza. Dribbla e salta l'uomo, lo fanno in pochi ormai"

Josè Altafini, nella sua intervista su Tuttosport, ha parlato in modo positivo anche di Rafael Leao. Queste le sue parole: "Con chi mi piacerebbe giocare? Scelgo Leao. Dribbla e salta l’uomo, ormai lo fanno in pochi nel calcio di oggi. Il Milan deve affidarsi a lui e puntarci forte. Rafa fa la differenza. In questo momento è il migliore giocatore in Serie A. Solo altri due-tre sono decisivi come lui"