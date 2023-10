Altafini su Milan-Juve: "E' presto: lo scudetto si vince contro le piccole"

Josè Altafini, doppio ex della sfida, ha parlato a Tuttosport di Milan contro Juventus, anche in ottica scudetto. Queste le parole dell'italo-brasiliano: "È presto. Questo Milan-Juve non sarà decisivo per la vittoria del campionato. Gli scontri diretti non determinano mai chi arriva primo. Lo scudetto si vince contro le piccole: in quelle partite si perdono punti pesanti, che fanno poi la differenza all’interno di una stagione. Favorite? Metto le due milanesi e la Juve. Il tricolore quest’anno non uscirà dalla Milano-Torino"