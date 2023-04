Alternative in attacco, così non va: appena 6 gol in quattro giocatori

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fanno tanto discutere le alternative rossonere in questi giorni dopo il pareggio contro l'Empoli. In particolare fanno chiacchierare moltissimo i rincalzi in fase offensiva. I numeri che riporta oggi il Corriere della Sera sono molto eloquenti in questo senso: in quattro (Origi, Rebic, De Ketelaere e Ibrahimovic) hanno segnato appena 6 gol, tutti in campionato. Davvero un contributo striminzito.