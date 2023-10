Alternative verso Napoli: Okafor pronto, Jovic con qualche minuto nelle gambe

Il Milan si trova costretto a sfidare il tempo per ritrovare le sue alternative in attacco per la gara contro il Napoli di domani sera. Tutto ok per Noah Okafor, che aveva saltato la trasferta di Parigi per un lieve affaticamento: lo svizzero è pronto e sarà tra i convocati di Stefano Pioli. Anche Luka Jovic sembra destinato al recupero con il serbo che dovrebbe avere a disposizione qualche minuto nelle gambe, dopo lo stop accusato nel riscaldamento al Parco dei Principi. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.