Alti e bassi Milan, Ibra: "Comunico tutti i giorni con i giocatori e l'allenatore: cerchiamo soluzioni"

vedi letture

In conferenza stampa pre Milan-Feyenoord ha risposto alle domande dei giornalisti Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan. Alla vigilia della sfida decisiva per il prosieguo del percorso dei rossoneri in Champions League lo svedese ha fatto il punto della situazione; di fianco a lui ci sarà Fikayo Tomori. Legge le sue dichiarazioni.

Che spiegazione ti sei dato di questi su e giù del Milan in stagione?

"Come ho detto una settimana fa l'importante è che i momenti bassi siano più alti possibili. Essere sempre al top tutti i giorni non è facile, ma ci stiamo provando. Se nel lungo una squadra ha i momenti di down più alti possibili è quella che vincerà. È una cosa su cui stiamo lavorando, se sei sempre presente e tiri fuori la mentalità da vittoria: è quello che stiamo creando in questo gruppo. Poi comunico tutti i giorni con i giocatori, cerchiamo di trovare soluzioni, parliamo con l'allenatore anche. Ma non deve essere una cosa ripetitiva, se dici tutti i giorni a tua moglie che la ami poi perde di significato. Devi dimostrarlo con i fatti, non solo con le parole".