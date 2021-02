Altobelli: "Mi aspetto che Ibrahimovic e Lukaku si diano la mano"

Alessandro Altobelli ha parlato del derby dalle pagine di Tuttosport: "Lukaku e Martinez possono essere gli uomini decisivi per i nerazzurri. Mentre Hernandez e Ibrahimovic quelli potenziali per il Milan. Spero che per Lukaku e Ibra sia il derby del gioco, della spettacolarità, del trascinare i compagni, dei gol. Sono due grandi giocatori, per loro deve parlare il campo. Le liti nel calcio ci sono sempre. Ma io penso che dopo quello che è successo si debba ripartire da zero. Sono due grandi uomini, che devono essere da esempio. Mi aspetto che si diano la mano. Sono il simbolo di una grande città. E di due squadre che stanno tornando a livelli top. Chi vince? Il derby è una gara che fa storia a sé. Io ovviamente tifo per l’Inter. Mi auguro che sia una partita come quelle di una volta, senza pensare troppo alla tattica. Divertente e con tante azioni da gol, da una parte e dall’altra".