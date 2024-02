Altra espulsione rossonera, siamo a 6. Milan secondo in Europa per cartellini rossi

Ieri la gara di Monza, già condizionata da un primo tempo inguardabile per il Milan, si è complicata a inizio ripresa quando Luka Jovic si è fatto espellere, commettendo l'ingenuità di abboccare alle provocazioni di Armando Izzo, difensore centrale della squadra di Palladino. E così la squadra rossonera ha rimediato il suo sesto cartellino rosso in questa stagione. Un numero che rende la squadra di Pioli la seconda più espulsa in Europa. Peggio del Diavolo ha fatto solo il Getafe, in Spagna, con 8 cartellini rossi.

Un altro aspetto su cui si dovrebbe riflettere anche per migliorare la tenuta mentale della compagine rossonera. Questi tutti i rossi del campionato del Milan:

Tomori vs Roma

Maignan vs Genoa

Thiaw vs Juventus

Giroud vs Lecce

Calabria vs Atalanta

Jovic vs Monza