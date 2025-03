Altra rimonta per il Milan Futuro che rimane ultimo in classifica

Il Milan Futuro perde in rimonta 2-1 in casa del Pineto, settimo in classifica. Partita dai due volti per i rossoneri che giocano un ottimo primo tempo e vanno in vantaggio grazie al gol di Quirini, sprecando anche due occasioni buone per il raddoppio e senza concedere alcun tiro in porta agli avversari. Nella ripresa la squadra di Oddo prende subito gol, in seguito a un brutto errore di Malaspina in fase di impostazione, e poi prende anche il raddoppio, su disattenzione di Camporese. Due tiri per il Pineto e due gol.

Si aggiunge anche la sfortuna per i rossoneri che colpiscono una doppia traversa in pochi secondi con Quirini e si vedono togliere un rigore dall'assistente dopo che l'arbitro Mazzoni aveva fischiato la massima punizione. Il Milan Futuro rimane ultimo in classifica e ora la salvezza diretta è quasi impossibile.