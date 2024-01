Altra seduta mattutina per il Milan oggi a Milanello: si prepara l'Udinese

Una leggera pioggia ha accolto ieri mattina la squadra a Milanello, per il secondo allenamento settimanale in preparazione del prossimo incontro di campionato, in programma sabato 20 gennaio a Udine.

REPORT

I rossoneri si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la seduta odierna, iniziata in palestra con l'attivazione muscolare e proseguita sul campo con una fase di riscaldamento eseguita attraverso l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è continuato con la squadra che si è divisa in due gruppi. Il primo è stato impegnato in una serie di torelli ed esercitazioni sul possesso palla che hanno preceduto un circuito tecnico; il secondo ha svolto un'attivazione con mobilità e una serie di allunghi. L'allenamento è terminato con un lavoro sulla forza in palestra.

GIOVEDÌ 18 GENNAIO

Il programma odierno prevede un'altra seduta mattutina.