Altro errore di Donnarumma, Zenga: "Anche Maignan, che è uno dei più forti in Serie A, l’anno scorso ha commesso errori banali"

"Ma quanti errori ha fatto Buffon nella sua carriera? Se facessimo una ricerca mirata, ne scopriremmo tanti. Perché più giochi, più errori fai. Questa è l’unica banale verità. Prenda Maignan, che è uno dei più forti che abbiamo in Serie A. L’anno scorso in un paio di occasioni ha commesso errori banali. Lo stesso si può dire di Onana". Queste le parole di Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ai microfoni del Corriere dello Sport in riferimento agli errori di Donnarumma.