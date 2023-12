Altro spezzone positivo per Bennacer: "Le buone sensazioni stanno tornando"

Terzo spezzone di partita post infortunio per Ismael Bennacer e anche oggi le indicazioni che arrivano sono positive. L'algerino, con attenzione e costanza, sta lentamente ritrovando una forma accettabile dopo il grave infortunio al ginocchio patito a maggio. Anche oggi, contro il Monza, il suo ingresso in campo ha dato buone sensazioni; è anche entrato nel gol del 3-0 dando il via alla grande azione Reijnders-Giroud-Okafor.

Il centrocampista è soddisfatto di quanto fatto finora e lo condivide con i tifosi sui social: "Le buone sensazioni stanno tornando".