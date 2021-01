Amarcord Milan-Juventus, gli highlights della sfida del 1999/00: la doppietta di Sheva stende i bianconeri

In avvicinamento alla gara tra Milan e Juvenrus, i canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights di una gara tra rossoneri e bianconeri della stagione 1999/2000. Questo match, ricordato per essere una partita combattuta, fu una sfida decisa dalla splendida doppietta di Shevchenko.

The big match awaits: let's relive our first #MilanJuve win of the century, courtesy of a @jksheva7 brace 🤩



Una doppietta per battere i bianconeri: rivivi il 2-0 del 2000 firmato Shevchenko 🤩



Powered by @skrill #SempreMilan pic.twitter.com/yNBToUy6Xb