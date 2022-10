Ambrogino d'Oro 2022, in nomination anche Stefano Pioli e la Curva Sud Milano

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche quest'anno verrà conferito l'Ambrogino d'Oro, onoreficenza civica del Comune di Milano. Come riporta gazzetta.it, in nomination ci sono anche Stefano Pioli e la Curva Sud Milano: il tecnico del Mlan viene ritenuto "meritevole di assegnazione per il ruolo professionale svolto nell’ambito sportivo e per aver contribuito alla vittoria dello scudetto da parte di una società di calcio milanese". Per quanto riguarda invece la candidatura della Curva rossonera, si legge che “al tifo calcistico organizzato si affiancano iniziative benefiche per la popolazione, come le donazioni ad AREU nel marzo 2020, all’inizio dell’emergenza Covid, o la collaborazione con l’associazione City Angels per la raccolta di beni di prima necessità, coperte e vestiti per i senzatetto milanesi in occasione del derby della Madonnina nel febbraio 2022. La Curva Sud Milano, realtà di aggregazione sportiva e popolare".