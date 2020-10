Ambrosini: "Calhanoglu stasera mancherà, si è sempre assunto le responsabilità"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sull'assenza di Calhanoglu, out per infortunio: "Non è mai mancato dal punto di vista dell'impegno, da quest'anno ha mostrato il suo talento. Quando un giocatore anche nei momenti di difficoltà si assumeva le responsabilità, poi alla lunga vieni premiato. Questa sera mancherà. Brahim Diaz è un giocatore diverso da Calhanoglu".