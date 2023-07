Ambrosini consiglia un nuovo nome per il centrocampo del Milan

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sul mercato dei rossoneri: "Un nome per il centrocampo alla società? Faccio quello del calciatore del Napoli, Piotr Zielinski. I motivi, per come la vedo io, sono essenzialmente tre: fa la mezzala, incute timore alle difese e segna".