Ambrosini: "Credo Pioli sfrutterà di più il centrocampo a tre: poi Leao dovrà fare la differenza"

Massimo Ambrosini nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di come crede che il Milan giocherà in questa stagione e se i rossoneri sono maggiormente 'europei' dopo i recenti acquisti. La sua riposta: "Ho l’impressione che Pioli quest’anno cercherà di sfruttare molto di più il centrocampo a tre. Lo faceva anche nell’ultima stagione, ma in corsa, con la squadra in movimento. Ora sarà diverso. Milan più europeo? I nuovi profili vanno in questa direzione: Pioli lavora a un calcio dinamico, verticale, con centrocampisti in grado di coprire più metri di campo. Poi toccherà a Leao fare la differenza: deve dimostrare di meritare il posto da star che il Milan gli ha riservato"