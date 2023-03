Ambrosini: "Difesa del Milan molto attenta, Maignan valore aggiunto"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Massimo Ambrosini, in cabina di commento insieme a Sandro Piccinini per Prime Video, ha dato i suoi migliori di Tottenham-Milan al fischio finale: “Partita di sacrificio di Giroud, bene Krunic in mezzo al campo. I tre in difesa sono stati molto attenti. Il rientro di Maignan, anche per quanto riguarda la gestione del pallone, è un valore aggiunto”.