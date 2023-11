Ambrosini e la medaglia smarrita: "Ho vinto due Champions, però.."

Divertente e curioso aneddoto raccontato da Massimo Ambrosini nel canale podcast "De Core" su Tik Tok: "Ho vinto due Champions League, i trofei più importanti della mia carriera, e possiedo ancora tutte le varie medaglie e riconoscimenti. Farà ridere questa cosa, però mi manca una medaglia di una Champions che ho vinto, sicuramente me l'hanno rubata perchè ho traslocato molto in questi anni, incredibilmente l'ho persa. Uefa? Ho provato a richiederla, ma non me l'hanno più ridata".