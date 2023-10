Ambrosini e la nostalgia di Milanello: "Un posto magico, ricordo benissimo il primo giorno lì"

Intervistato da Alessandro Alciato per RadioserieA, l'opinionista di Dazn ex centrocampista di Milan e Fiorentina racconta così il suo primo giorno a Milanello: "E' un ricordo indelebile nella mia mente ancora oggi, l'impatto fu forte perchè ero solo un ragazzo già dentro in un mondo così importante come quello del Milan. I miei genitori mi accompagnarono ai cancelli e se ne andarono subito, lì avevo capito l'inizio della mia avventura. Il primo che mi salutò fu Demetrio Albertini, mi aiutò moltissimo".