Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della prestazione di Gonzalo Higuain contro la SPAL: "La partita di Higuain era complicata, non era semplice, l'ha risolta. anche nelle partite di difficoltà vedevo positività, richiamava i compagni. non so quello che gli passa per la testa, fatico a pensare che vada via".