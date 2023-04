Ambrosini: "Fisicamente il Milan mi sembra in ascesa. Oggi mi aspetto qualcosa di nuovo da parte di Pioli"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, nel pre partita di Milan-Napoli su Prime Video, ha parlato della gara di oggi anche in funzione dell'incontro di campionato di qualche giorno fa al Maradona: È stato un risultato figlio di una grande prestazione del Milan, sotto due aspetti: tattico e fisico. Mi sembra che in questo momento mi sembra che ci sia un divario fisico: il Milan in ascesa e il Napoli in discesa. Mi aspetto qualcosa di nuovo più da parte di Pioli, secondo me qualcosa l’ha studiato”.