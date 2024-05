Ambrosini: "Fonseca scelta coerente e rischiosa come tutte le scelte che portano ad una sorta di scommessa"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Sunday Night Square' in onda la domenica sera su DAZN, alla domanda "Che scelta sarebbe Fonseca per il Milan?", l'ex Milan Massimo Ambrosini ha risposto dicendo:

"E' una scelta coerente. Rischiosa come tutte le scelte che portano ad una sorta di scommessa, però secondo me è in sé. Cioè, nel momento in cui tu scegli di prendere un allenatore partendo da determinati concetti è sempre un rischio. Qualunque scelta avrebbero fatto, partendo da quel presupposto, sarebbe stato un rischio".