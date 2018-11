Ambrosini: "Higuain-Bonucci? Leo diverso dall'anno scorso ma il Milan ci ha guadagnato"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport 24, è tornato sull'operazione estiva che ha portato Higuain al Milan e Bonucci in bianconero: "Higuain con Ronaldo avrebbe potuto tranquillamente giocare, Ronaldo avrebbe tratto beneficio dalla presenza di Higuain. Bonucci è un giocatore diverso rispetto a quello che era al Milan. Il Milan ci ha guadagnato, gli mancava un centravanti vero, ha cambiato la squadra, soprattutto nei primi mesi. Ha dato uno spessore a questa squadra che non aveva. La presenza di un campione eleva le prestazioni e gli allenamenti. In quella casella il Milan aveva una mancanza da colmare".