Ambrosini: "Higuain deve ritrovare serenità: gli vengono richieste abilità tecniche e di trascinatore"

Nel prepartita di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato così di Higuain: “Oltre al gol, Higuain deve trovare la serenità. Deve superare una situazione che, dopo quello che è successo non è semplice. Le aspettative sono alte. Quello che gli viene richiesto a lui non riguarda solo il punto di vista tecnico ma anche la capacità di trascinare il gruppo. Non dimentichiamoci che la stagione di Higuain non è fallimentare, ha portato qualcosa tra alti e bassi. Quello che gli è successo può trasformarsi in opportunità se da oggi riuscirà e continuerà a fare quello che sappiamo fare”.