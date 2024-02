Ambrosini: "Ibra dirigente? Sta imparando, va a Milanello spesso, sta cercando di capire"

Anche oggi, come accade ormai sempre, Zlatan Ibrahimovic ha presenziato in tribuna in veste di "consulente" di RedBird per il Milan; i compiti di Zlatan, che è praticamente tutti i giorni a Milanello, sono a tutti gli effetti quelli di un dirigente. Ma come se la sta cavando in questa sua nuova veste? Ne parla Massimo Ambrosini su DAZN:

“Sta cercando di capire, ancora non l’abbiamo mai sentito. Secondo me sta guardando, sta cercando di capire. Intanto sappiamo che va a Milanello spesso, la sensazione è che ora sia ad osservare quello che sta succedendo”.