Ambrosini: "Il Milan è costruito per giocare, adesso non ci riesce perché mancano Biglia e Bonaventura"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sul gioco dei rossoneri"Il Milan è costruito per giocare, adesso non ci riesce più perché mancano Biglia e Bonaventura. Adesso fa un altro tipo di calcio e non è abituato. Quella squadra aveva delle certezze e aveva anche dei limiti, quando staranno tutti bene ricominceranno a fare quel tipo di calcio. Con la Juve ha fatto più fatica perché è un tipo di calcio che hanno difficoltà a fare".