Ambrosini: "Il Milan è in una fase transitoria, c'è bisogno di una prestazione di livello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pre partita di Monza-Milan su DAZN Massimo Ambrosini ha parlato del momento dei rossoneri: “Secondo me il Milan non è né guarito né malato, è in una fase transitoria. Deve avere una conferma per la via della guarigione. Le ultime due hanno ridato autostima e consapevolezza della forza difensiva. Dal punto di vista dei meccanismi e dell’interpretazione del modulo c’è bisogno di un’altra prestazione di livello”.