Ambrosini: "Il Milan ha bisogno dei gol dei centrocampisti, sta mancando Brahim"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della sfida fra Milan e Cremonese: “Puoi anche immaginare di far giocare qualche titolare in più, chiudere velocemente la partita, e gestirla poi. Si poteva pensare ad una prova con Giroud e Origi insieme, poteva essere intrigante. Il Milan nel primo tempo non ha fatto cose eccezionali, con i cambi nel secondo tempo si è creata ancora più confusione. De Ketelaere è stato più dentro alla partita rispetto ad altre volte, il problema è quando deve fare la giocata e deve incidere continua a far fatica.

Sull’occasione nel primo tempo lui è stato un po’ molle ma Carnesecchi è stato bravo. Ha toccato più palloni rispetto al solito, ma fa fatica ad incidere. Origi qualche giocata, qualche tiro, invece l’ha fatto. Sta mancando Brahim, l’unico centrocampista che ha segnato 5 gol: il Milan ha bisogno dei gol dei centrocampisti”.