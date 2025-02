Ambrosini: "Il Milan non ha mai dato idea di essere gruppo forte e con idee chiare"

Tutto pronto per il derby di Milano. Alle 18 si sfidano Milan e Inter per la 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri sono a caccia di pesanti punti per la rincorsa Champions League. Nel pre gara in onda su DAZN è intervenuto l'ex calciatore e capitano rossonero Massimo Ambrosini, oggi opinionista. Questo il suo pensiero sui rossoneri.

Le parole di Massimo Ambrosini su cosa si aspetta del Milan: "Io non so cosa aspettarmi: Se c’è una cosa che il Milan ha fatto per non dare la sensazione di farci capire come entrerà in campo. Le partite che ha fatto meglio sono state quasi inaspettate, non ha dato mai l'idea di essere gruppo forte e con le idee chiare. Di certo dopo la brutta partita di Zagabria una reazione dobbiamo vederla".

Queste sono le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Jimenez, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Camarda, Jovic. All. Conceicao

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Acerbi, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, De Pieri, Zalewski, Taremi All. S. Inzaghi