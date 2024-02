Ambrosini: "In trasferta i numeri del Milan sono quelli. Primo gol preso per un'ingenuità del singolo"

Intervenuto nel post partita di Monza-Milan negli studi di DAZN, l'ex rossonero Massimo Ambrosini si è soffermato in particolare, a differenza degli altri ospiti, sulle azioni che hanno permesso ai padroni di casa di chiudere il primo tempo addirittura con un vantaggio di due gol. Queste le sue dichiarazioni.

"In trasferta i numeri del Milan sono quelli. Oggi il primo gol è stato preso per un'ingenuità singola in un contesto di nu 1vs1 all'interno dell'area di rigore per poteva essere gestito in maniera diversa, soprattutto da un giocatore (Thiaw ndr). Il secondo è diverso, ma il primo è stata una scelta sbagliata".