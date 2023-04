Ambrosini: "La fase difensiva del Milan è migliorata perché ha ripreso più possesso del gioco e Maignan in questo dà una mano"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ambrosini, opinionista, si è così espresso a DAZN su Maignan: "La situazione della difesa a 3 non mi convinceva in generale, poi hanno ritrovato Kjaer e Maignan... Non ce ne sono molti più forti di lui in giro. Impegnato poche volte, ma decisivo. La fase difensiva del Milan è migliorata perché ha ripreso più possesso del gioco, e Maignan in questo dà una mano".