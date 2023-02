Ambrosini: "Leao sta giocando in un modo diverso. La prestazione seria l'ha fatta col Tottenham"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex calciatore, si è così espresso a DAZN su Leao: “A sprazzi. La partita seria dal punto di vista fisico e tecnico l’ha fatta mercoledì. A. Monza ha gestito le sue folate. Da sempre la sensazione di dare fastidio quando si accende. È un nuovo modo di giocare questo per lui: dividersi una porzione di campo con altri giocatori senza avere la riga del campo come riferimento è qualcosa di diverso per lui”.