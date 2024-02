Ambrosini: "Maignan rimane il portiere più forte del campionato nonostante qualche battuta d'arresto"

Mike Maignan nell’ultimo periodo non si è espresso al massimo del suo valore, lasciando per strada qualche errore che è costato gol di troppa. Massimo Ambrosini, nel pre partita di DAZN, parla così del portiere rossonero.

Le sue dichiarazioni: “Per me rimane il portiere più forte del campionato anche se ha avuto qualche battuta d’arresto. Magari quello che è successo ad Udine nella testa… Me lo raccontano come un ragazzo sensibile. La gestione emotiva di qualche situazione può essere stata difficile”.