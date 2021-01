Ambrosini: “Mandzukic non va al Milan per togliere il posto a Ibrahimovic"

Massimo Ambrosini, ex-centrocampista del Milan, ha detto la sua, negli studi di Sky Sport, sulla possibilità di vedere Mandzukic in rossonero: "Come opportunità di mercato lo vado a prendere subito, anche se non sta tanto bene. Sarebbe un investimento da valorizzare nei prossimi 3 mesi e mezzo. Mandzukic di sicuro non va al Milan per togliere il posto a Ibrahimovic". Poi continua così sul suo ex compagno Paolo Maldini: "È entrato in un mondo del calcio in un ruolo dove bisogna saper fingere. Ha superato l'apprendistato e adesso può fare quello che sta facendo con grande consapevolezza e merito".