Ambrosini: "Milan costruito per avere un altro tipo di gioco. Quello attuale è un rimedio ai problemi"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex calciatore, si è così espresso a DAZN sulla vittoria col Monza: “Questi punti pesano tanto, quando vinci metti pressioni. Confermi la posizione, poi per il Milan la classifica conta eccome. Questa squadra deve alzare il livello qualitativo delle prestazioni, questa squadra è costruita per avere un altro tipo di gioco. Ha vinto quello che ha vinto con determinate caratteristiche, questo è un passaggio in questa stagione. Un rimedio ai problemi, aggiungendo un difensore: questo ha sistemato cose dal punto di vista dei risultati e della classifica. Ora, continuando con questi principi la squadra ha la possibilità di dare qualcosa in più. Quando intraprendi un nuovo percorso dei dare sempre qualcosa in più”.