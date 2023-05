Ambrosini: "Milan ed Inter non hanno né rassegnazione né certezza"

MilanNews.it

Presente alla Milano Football Week, l’ex rossonero Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di TMW del momento del Milan, tra semifinale di Champions League e tanto altro.

Ti aspettavi un divario così importante nel derby, soprattutto nei primi minuti? “La partenza dell’Inter ha stupito un po’ tutti nella veemenza in cui l’ha esercitata. Siamo tutti consapevoli che nel calcio le situazioni vanno finite, quindi penso che entrambe le squadre hanno la sensazione di doverla ancora conquistare, ed il Milan che non l’ha completamente persa”.

Che cosa deve fare il Milan per riaprirla e cosa non deve fare invece l’Inter? “Il Milan deve fare gol il prima possibile e non deve spaventarsi di fronte alla forza fisica dell’Inter. Deve giocare tecnicamente meglio dell’andata e deve concedere ovviamente meno. L’Inter dal canto suo ha una sicurezza che deriva dagli ultimi derby, che comunque ha gestito in un certo modo. Mi hanno chiesto prima come potrebbero sentirsi i giocatori, secondo me da entrambe le parti non c’è né rassegnazione né certezza”.

Più o meno pressione rispetto al derby in semifinale di vent’anni fa in città e nel modo di viverla? “Il tempo è cambiato, vent’anni sono tanti. Quando ci sei dentro pienamente lo vivi da dentro in prima persona hai delle percezioni e delle sensazioni tue. Ora ho amici e parenti che lo vivono e testimonianza di tensione le ho sentite forte anche questa volta”.

Il ritorno di Leao può essere sufficiente per crederci o c’è bisogno che anche altri giocatori migliorino la propria prestazione? “Il percorso del Milan non può prescindere da un gioco o un’idea globale. Poi all’interno di un’idea globale lo sappiamo bene, un singolo può fare la differenza. Però il Milan ha bisogno di crescere in generale nelle prestazioni di squadra, di tenuta e compattezza. Chiaro che la presenza di un giocatore che sta bene fisicamente condiziona l’altra squadra anche nell’atteggiamento difensivo. Chi gioca contro il Milan e sa che c’è Leao ha un atteggiamento difensivo e di pressing diverso, perché sanno che se esce una palla da un eventuale pressing Leao può far male, molto”.

Inzaghi, molto criticato, è vicino ad una finale di Champions League. Cosa ci deve insegnare questo? “L’Inter ha una rosa ampiamente competitiva di cui l’allenatore non sempre è riuscito ad usufruire nell’arco della stagione. Ha avuto delle responsabilità, le tante sconfitte in campionato sono un neo che rimane. Detto questo, Simone ha dimostrato di avere una gestione nei momenti importanti e una risposta da parte della rosa sicuramente confortante da tutti i punti di vista. Il lavoro penso che sia sotto gli occhi di tutti in questo periodo, alla fine la partita di martedì indirizzerà molto, anche se in teoria una partita non dovrebbe condizionare. Sappiamo bene che un eventuale raggiungimento di una finale di Champions è un risultato straordinario per ognuno delle due che potrebbe arrivarci”.