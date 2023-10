Ambrosini racconta la sua top 11: "In porta Buffon e in attacco Sheva con Ronaldo"

Intervistato sul canale Tik Tok di Danilo da Fiumicino, Massimo Ambrosini racconta così la sua top 11 nel calcio: "Ho giocato contro tanti campioni e ho avuto anche la fortuna molti di averli come compagni di squadra. In porta metto Buffon, poi sicuramente Cafù, Maldini, Nesta e Serginho. In mezzo Zidane, Pirlo e Scholes. Il tridente offensivo? Kakà o Sheva con Ronaldo il fenomeno e George Weah, che era uno dei miei preferiti".