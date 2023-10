Ambrosini ricorda il suo primo giorno a Milanello: "Impatto forte, inizi a farti tante domande"

vedi letture

Intervistato a Radio Serie A, Massimo Ambrosini ha raccontato il suo primo giorno a Milanello: "Ho un ricordo di quando vedo la macchina dei miei genitori che si allontana da Milanello e li è il momento in cui dici: "Ok, da qui succede qualcosa". L'impatto è stato forte, in cui comincia a chiederti "Ce la faccio? Non ce la faccio?" E' troppo grande per me?". Poi dopo succede che vai in campo e cominci: entri, fai il pranzo, conosci i dirigenti. Poi i genitori vanno e tu devi andare nello spogliatoio e trovi che quelli che trovi e dici... Quello è stato l'inizio della vera favola"