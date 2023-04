Ambrosini su De Ketelaere e gli altri nuovi: "Oggi zero alibi, devono andar dentro e far bene"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Massimo Ambrosini, opnionista, si è così espresso a DAZN nel pre Bologna-Milan sulla possibile chance per De Ketelaere: "Ci auguriamo per lui che lo sia. Nella testa di questi ragazzi - da Vranckx a De Ketelaere a Pobega - non è semplice: devono andare sopra tutto. Noi gli possiamo dare degli alibi, ma loro giocano nel Milan, contro una squadra che ti permette di giocare. Oggi il Milan e tutti questi ragazzi zero alibi, bisogna andar dentro e far bene".