MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Massimo Ambrosini, ex calciatore, si è così espresso a DAZN su Krunic: "In una partita sporca Krunic è riuscito a pulire più palloni di Tonali, ha reso semplici cose complicate. In un contesto di linee in mezzo al campo complicate ha fatto una buona partita".