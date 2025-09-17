Ambrosini su Modric: "Vedi uno che ama profondamente quello che fa con passione, naturalezza e semplicità"

Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero e oggi commentatore per DAZN, è intervenuto come ospite su Cronache di Spogliatoio e ha parlato di Luka Modric che ha rapito il cuore dei tifosi milanisti non solo con la sua semplice presenza ma anche e soprattutto con le sue incredibili prime prestazioni.

Le parole di Massimo Ambrosini: "La semplicità con cui gioca a calcio, l'eleganza con cui tocca il pallone e la sensazione di un calciatore che pensa a qualcosa di diverso rispetto agli altri. O comunque che lo pensa prima o che ha un alone di grandezza che lo accompagna sempre. Quando parli di umiltà, il grande calciatore ha sempre l'umiltà, lo vedi dentro al campo: fa delle cose anche molto semplici ma con un'applicazione da uno che quella maglia l'ha messa per la prima volta. La percezione è quella di vedere uno che ama profondamente quello che fa e lo fa con passione, naturalezza e semplicità".