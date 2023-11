Ambrosini su Pioli: "Il credito che ha a Milano se lo è meritato ampiamente".

vedi letture

L'ex centrocampista di Milan e Fiorentina, Massimo Ambrosini, ha parlato a Radio Bruno del Milan: "Non so chi giocherà in attacco per il Milan, non so se arriverà un’altra opportunità per Jovic. Il tema è che si tratta di un’occasione grossa per entrambe, ma soprattutto per la Fiorentina. La squadra di Italiano ha una grande opportunità viste le grosse difficoltà del Milan ed ha una possibilità.

Il Milan è in attesa di un impegno chiave in Champions contro il Borussia Dortmund. Pioli non è in dubbio al momento, è un allenatore competente ed è sempre riuscito a trovare la chiave per risolvere problemi. Il credito che ha a Milano se lo è meritato ampiamente".