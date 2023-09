Ambrosini sullo stadio: "Rinunciare a San Siro un male obbligatorio"

Massimo Ambrosini, ex rossonero, è intervenuto a la Repubblica per parlare del derby che commenterà su Dazn. Tra i vari argomenti toccati anche quello dello stadio su cui si è espresso così: "Rinunciare a San Siro è un male obbligatorio. I nuovi stadi sono un’esigenza per le società. Ma il fascino di quel che è successo in quello stadio sarà irreplicabile, la sfida (il derby, ndr) ne perderà".