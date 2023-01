Amelia: "Per la Roma sarà molto difficile col Milan. Occhio ai calci piazzati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Amelia, ex portiere del Milan, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan su Milan-Roma: "Ero ieri all'Olimpico, a me non piace come gioca la Roma; col Bologna ha fatto una gara molto difensiva e i felsinei meritavano il pareggio. Il Milan, invece, l'ho visto molto molto bene a Salerno. Da questo posso dire che, secondo me, la partita di domenica sarà molto difficile per la Roma, anche se la solidità difensiva dei giallorossi potrebbe anche far vedere qualcosa di diverso soprattutto giocando di rimessa. Bisognerà stare molto attenti ai calci piazzati".