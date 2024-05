Amelia: "Se i dirigenti del Milan hanno scelto Fonseca vuol dire che l'hanno visto come la persona giusta per le caratteristiche dei giocatori e per l'ambiente"

vedi letture

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ai taccuini di Tuttomercatoweb.com analizza la scelta, ad oggi più accreditata, di Paulo Fonseca per la panchina rossonera dell'anno prossimo: "Se i dirigenti del Milan hanno valutato, insieme ad altri nomi, il profilo di Paulo, che ho visto da vicino a Roma, vuol dire che l'hanno visto come la persona giusta per quelle che sono in questo momento le caratteristiche dei giocatori del Milan e per l'ambiente. Speriamo possa dare i risultati che tutti i tifosi vogliono, perché è quel che vogliono i milanisti".

È il nome giusto? Si era parlato anche di altro, come Conte.

"Quando si parla di Milan si accostano sempre i migliori nomi. Ma le valutazioni dei dirigenti non vanno solo sulle metodologie di allenamento, ma anche sul carattere e sui giocatori che hai in rosa. Avranno sicuramente valutato Paulo come il miglior profilo. Poi Conte è un grandissimo allenatore e sarebbe stato una ciliegina per i tifosi, però nella valutazione dei dirigenti sicuramente c'è stato altro".