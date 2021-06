Amichevole, Francia-Bulgaria 3-0. Ingresso al 41' e doppietta per Giroud

Si è conclusa poco fa l'ultima amichevole per la Francia in vista di Euro2020. I transalpini hanno battuto per 3-0 la Bulgaria, grazie alle reti di Griezmann al 29esimo e alla doppietta di Olivier Giroud tra 83esimo e 90esimo; l'attaccante che interessa (e tanto) al Milan è entrato al 41esimo al posto dell'infortunato Benzema. Panchina, invece, per il neo milanista Maignan.