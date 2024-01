Amichevole Guinea-Nigeria 2-0: Chukwueze in campo 83'

La Nigeria di Samuel Chukwueze ha giocato oggi in amichevole contro la Guinea per prepararsi in vista della Coppa d'Africa in programma in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio del 2024. L'attaccante esterno rossonero è sceso in campo dal primo minuto ed è stato sostituto all'83' da Musa, giocatore del Sivasspor. La partita è terminata con la vittoria della Guinea per 2-0.

Questi gli impegni della Nigeria di Chukwueze nella fase a gironi della Coppa d'Africa:

14 gennaio 2024: Nigeria-Guinea Equatoriale

18 gennaio 2024: Costa d'Avorio-Nigeria

22 gennaio 2024: Guinea Bissau-Nigeria